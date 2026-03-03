Командир «Айдара» призвал не ждать переговоров из-за «коалиции Эпштейна»

Бунятов призвал украинцев не ждать переговоров на фоне конфликта США и Ирана

Командир украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов призвал украинцев не ждать переговоров на фоне конфликта США и Ирана. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Ближайшие месяцы о мирных переговорах в Украине можно забыть, надеяться фактически не на кого», — заявил Бунятов.

Он также назвал Израиль и США «коалицией Эпштейна» в честь скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. По его словам, обе страны сейчас сосредоточены на войне с Ираном. Бунятов добавил, что не удивится, если Украине предложат «участие в планировании наземных операций».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке у администрации президента США Дональда Трампа появились дополнительные вопросы для урегулирования, помимо решения конфликта на Украине.