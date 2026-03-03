Кремль высказался о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

Песков: У США добавилось работы из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке у администрации президента США Дональда Трампа появились дополнительные вопросы для урегулирования, помимо решения конфликта на Украине. С такой оценкой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о возможности нового раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что в настоящий момент нет ясности по срокам и месту проведения новой встречи сторон.

«Пока никаких индикаций на этот счет нет, но очевидно, что у американцев работы добавилось в эти дни», — высказался пресс-секретарь президента.

Ранее Песков ответил на вопрос о разговоре президента России Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне ситуации в Иране. Он также подчеркнул, что российский лидер прикладывает усилия, чтобы способствовать разрядке напряженности на Ближнем Востоке.