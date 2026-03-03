В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа на фоне ситуации в Иране

Песков заявил, что Путин не планирует разговор с Трампом в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить разговор с американским лидером Дональдом Трампом на фоне начала масштабной операции США против Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока разговора с Трампом не планируется. Таких мероприятий в графике президента нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин в ходе разговоров с ближневосточными лидерами заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктурам стран региона.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

