Крыша кремля в российском городе рухнула из-за снега

В Казанском Кремле из-за снега рухнула крыша

Крыша Казанского Кремля частично обрушилась под весом снега. Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Нагрузка на деревянную кровлю увеличилась из-за потепления и обильного мокрого снега. В результате один из участков крыши был поврежден. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения, пострадавшую часть кровли демонтировали вместе с несущими элементами.

Специалисты осмотрели всю крышу по периметру Кремля и не выявили следов разрушений на остальных участках. Кровлю также очистили от снега в местах перепада ее высот.

Ранее в одном из сел Татарстана крыша дома рухнула вместе со скоплением снега. Инцидент попал на видео.