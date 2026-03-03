Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 3 марта 2026Экономика

Крыша кремля в российском городе рухнула из-за снега

В Казанском Кремле из-за снега рухнула крыша
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Крыша Казанского Кремля частично обрушилась под весом снега. Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Нагрузка на деревянную кровлю увеличилась из-за потепления и обильного мокрого снега. В результате один из участков крыши был поврежден. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения, пострадавшую часть кровли демонтировали вместе с несущими элементами.

Специалисты осмотрели всю крышу по периметру Кремля и не выявили следов разрушений на остальных участках. Кровлю также очистили от снега в местах перепада ее высот.

Ранее в одном из сел Татарстана крыша дома рухнула вместе со скоплением снега. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

    США и Израиль ударили по ключевому органу власти Ирана

    Ревва погасил налоговый долг в размере более миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok