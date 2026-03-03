Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:06, 3 марта 2026Культура

Лепс высказался о своем актерском таланте

Григорий Лепс заявил, что не относится к числу одаренных актеров
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что не планирует играть в кино, поскольку не имеет актерского таланта и соответствующего образования. Его слова приводит «Пятый канал».

Лепс исполнил небольшую роль в фильме «Новая теща», однако подчеркнул, что не собирается посвящать себя участию в других кинопроектах. По его словам, настоящему актеру необходим дар.

«Есть люди просто одаренные, настоящие актеры по природе по своей. Так Бог решил», — пояснил певец. Он добавил, что с одаренными актерами не стоит соревноваться тем, кто хорош в других сферах.

Ранее Лепс прокомментировал скандал вокруг концерта певицы Славы, якобы вышедшей на сцену в нетрезвом виде. После неудачного выступления артистка опубликовала в соцсетях видео, на котором в слезах рассказала о плохом самочувствии и заявила о желании покончить с собой после позора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok