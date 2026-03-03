Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:39, 3 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко назвал дружественной одну страну ЕС

Лукашенко: Словакия является дружественной страной для Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Словакия является дружественной страной для республики. Его слова передает БелТА.

«Что касается Словакии, дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески», — заявил Лукашенко.

По его словам, он знаком с премьер-министром республики Робертом Фицо с которым, по словам Лукашенко, у него сложились добрые отношения.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он назвал его выдающимся государственным деятелем, внесшим большой вклад в развитие отношений между Белоруссией и Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Раскрыта стоимость проходки на показы Недель моды

    Зеленский усомнился в сохранении власти после завершения конфликта на Украине

    Названы особенности атаковавшего Иран «Буйства»

    Крупнейшая нефтяная компания мира задумалась об альтернативе для морских перевозок нефти

    В России спрогнозировали стабильное изменение цен на топливо

    Оказавшиеся в Дубае российские звезды рассказали об обстановке в городе

    В Москве прошла самая снежная зима

    Студенты нашли останки викингов в яме для наказаний

    Москалькова заявила о новых условиях Киева для возвращения россиян с территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok