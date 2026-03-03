Любителей татуировок предупредили о риске развития нескольких видов рака

Врач Висо: Татуировки повышают риск развития меланомы и лимфомы

Врач Мануэль Висо предупредил, что татуировки повышают риск развития нескольких видов рака. Его слова передает издание 20minutos.

Как пояснил Висо, после нанесения татуировки клетки иммунной системы пытаются удалить попавшие в организм чернила, но терпят неудачу, поэтому погибают. Затем появляются новые клетки, с которыми происходит то же самое. Этот процесс длится на протяжении долгого времени, а результатом становится хроническое воспаление, отметил доктор.

Хроническое воспаление повышает риск развития нескольких видов рака, подчеркнул он. «Некоторые недавние исследования уже выявили связь между татуировками и меланомой, а также лимфомой», — предупредил врач. При этом он сразу же успокоил любителей наносить рисунки на тело: эти исследования находятся еще на начальной стадии, поэтому их достоверность пока нельзя подтвердить окончательно.

Ранее онколог Владимир Сенько рассказал, какие привычки повышают риск развития рака. Среди них он выделил переедание и недостаток физической активности.