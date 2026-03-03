Макгрегор рассказал о переговорах с UFC

Конор Макгрегор: Я веду переговоры с UFC о следующем поединке

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в интервью Drink Litt в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал о переговорах с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Я веду переговоры с UFC о следующем поединке. Он состоится на турнире в Белом доме или где-то близко. В общем, бой пройдет летом. Конор Макгрегор возвращается», — заявил ирландец.

В октябре прошлого года Макгрегор уже анонсировал участие в турнире UFC в Белом доме. Однако руководство промоушена не подтвердило информацию о том, что ирландский боец вернется в октагон.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом ранее объявил Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома. Окончательный состав бойцов еще не известен.

Макгрегор провел последний поединок летом 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях. При этом он неоднократно заявлял о скором возвращении в ММА, но так и не вернулся в октагон.