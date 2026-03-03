Реклама

Минимализм вернулся в моду благодаря одной женщине

Фото: Lawrence Schwartzwald / Getty Images

Тренд на минимализм охватил соцсети благодаря публицистке Calvin Klein Кэролин Бессетт. Об этом пишет New York Post (NYP).

После релиза биографического сериала Коннора Хайнса «История любви», повествующего о романе Джона Ф. Кеннеди — младшего (сына президента США Джона Кеннеди) и Бессетт, аналитики заметили повышенный спрос на предметы гардероба базовых оттенков. Зрители принялись подражать образам главной героини, которая предпочитала минимализм.

Так в моду вернулись прямые джинсы, классические белые рубашки, черные майки и свитера монохромных оттенков. Девушки массово принялись создавать минималистичные наряды в стиле жены Кеннеди-младшего, призывая в вирусных роликах отказываться от слепого следования трендам. «Одна женщина просто перевернула мое представление о стиле», — отметила одна из инфлюэнсеров.

В июле 2025 года девушки ринулись в аптеки и за гладким ободком бренда Charles J. Wahb, которые, помимо Бессетт-Кеннеди, в 1990-е носили и другие звезды A-листа. Тогда на возрождение популярности аксессуара также повлиял скорый выход сериала «Американская история любви» о жизни именитой пары.

