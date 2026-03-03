Реклама

04:22, 3 марта 2026Бывший СССР

Мощный пожар охватил штаб-квартиру известного банка

Mash: В Тбилиси полыхает штаб-квартира Liberty Bank на проспекте Чавчавадзе
Фото: Telegram-канал Mash

В Тбилиси произошел мощный пожар. На проспекте Ильи Чавчавадзе в районе Ваке в ночь на 3 марта загорелась штаб-квартира Liberty Bank, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Огонь охватил здание небоскреба с первых и до самых верхних этажей. Что стало причиной возгорания, а также есть ли пострадавшие — неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что в Москве 14-летний школьник поджог отделение банка. Из здания пришлось эвакуировать 12 человек, пострадавших удалось избежать, а обгорели только банкомат и одна стена. Подозреваемого малолетнего злоумышленника задержали.

А осенью 2025 года супруги спалили собственный автомобиль и пошли на поджог банка в Смоленской области.

