02:30, 3 марта 2026Интернет и СМИ

Мужчина пролетел полмира и был шокирован признанием своей девушки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Paolo Paradiso / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником MainSea3985 пожаловался на свою бывшую девушку, ради которой пересек Атлантический океан. Он признался, что услышал от нее совершенно не те слова, которых ждал.

По словам мужчины, они с девушкой познакомились четыре месяца назад на свадьбе друга. Ради нее он прилетел в Лондон из Канады. «Между нами определенно возникло взаимное влечение, после свадьбы мы даже съездили в короткую двухдневную поездку и вели себя как влюбленные подростки. В общем, мне, конечно, пришлось вернуться в Канаду, но я жалел об этом», — написал автор.

В последующие месяцы мужчина и его возлюбленная переписывались практически каждый день, однако до новой встречи дело все никак не доходило. Однако затем девушка попросила, чтобы он приехал в Лондон, и автор, несмотря на стесненное финансовое состояние, решил устроить себе пятидневную вылазку в Англию.

«Мы встретились за чашечкой кофе, и через пять минут она сказала, что больше так не может и я ей не очень нравлюсь. Я спросил, связано ли это с расстоянием, и она ответила, что ей просто не хочется со мной встречаться. Я уточнил, почему она просто не сказала мне это по телефону, она заявила, что никогда так не делает и считает важным говорить такие вещи в лицо», — написал канадец.

В итоге мужчина в расстроенных чувствах на следующий же день отправился восвояси. С момента той поездки он «пребывает в состоянии шока, растерянности и разочарования».

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о грядущем расставании со своим молодым человеком из-за его проблем с гигиеной. 19-летняя девушка уточнила, что заметила проблему во время интимной близости.

