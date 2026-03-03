На миллионера с оборонного предприятия России надели наручники

В Башкирии экс-инженер ОДК-УМПО получила 5 лет колонии за взятки на 3,9 млн руб.

Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшему ведущему инженеру оборонного предприятия Башкирии за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Женщину, работавшую в отделе материально-технического снабжения двигателестроительного предприятия «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО), признали виновной в получении взяток на общую сумму почти четыре миллиона рублей. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Конвой надел ей наручники в зале суда и взял под стражу.

Суд установил, что инженер систематически получала незаконное вознаграждение от представителей компаний за ускорение оплаты по договорам и общее покровительство. Полученные 3,9 миллиона рублей она перевела на банковские счета родственников, не знавших об их коррупционном происхождении, в целях конспирации.

В суде женщина признала свою вину. Ее миллионы конфискованы в пользу государства.

