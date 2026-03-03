Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 3 марта 2026Мир

На Западе оценили возможность России стать посредником в ситуации по Ирану

Мема: Россия может стать посредником в урегулировании ситуации по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Россия может стать посредником в урегулировании ситуации по Ирану. Таким образом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X отреагировал на заявление посла России в Израиле Анатолия Викторова о том, что Москва готова оказать содействие в данном вопросе.

«Россия продолжает оставаться главным действующим лицом в деле установления мира и деэскалации», — написал он.

По словам финского политика, в нынешней ситуации мир рискует оказаться в состоянии мировой войны с непредсказуемыми последствиями.

Ранее Викторов заявил, что горячая фаза нынешнего конфликта Израиля и Ирана может продлиться дольше предыдущего противостояния. По его словам, ее длительность может увеличиться в два-три раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Учителей в российском регионе обязали контролировать разговоры детей в школах

    Названа цена дешевого iPhone в России

    Первый вывозной самолет с россиянами вылетел из ОАЭ

    Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

    Зеленский пожелал Орбану поражения

    Врач оценила влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье

    Мировые цены на уголь взлетели

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

    Еще один самолет с россиянами из ОАЭ сел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok