11:15, 3 марта 2026

На Западе предрекли ответ Европы на остановку трубопровода «Дружба»

Журналист Христофору: Европа вынудит Зеленского открыть трубопровод «Дружба»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Евросоюз (ЕС) вынудит Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба». Об этом в соцсети X написал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Возможно, чиновникам ЕС следует приказать Зеленскому возобновить работу трубопровода "Дружба". Что-то подсказывает мне, что Европе понадобится эта нефть», — пишет журналист.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба». До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу, поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.

