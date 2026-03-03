На Западе предрекли ответ Европы на остановку трубопровода «Дружба»

Журналист Христофору: Европа вынудит Зеленского открыть трубопровод «Дружба»

Евросоюз (ЕС) вынудит Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба». Об этом в соцсети X написал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Возможно, чиновникам ЕС следует приказать Зеленскому возобновить работу трубопровода "Дружба". Что-то подсказывает мне, что Европе понадобится эта нефть», — пишет журналист.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба». До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу, поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.