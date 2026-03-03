Названа причина ажиотажного спроса на один российский автомобиль

Эксперт Шапринский объяснил ажиотажный спрос на Lada Niva Legend с пробегом в РФ

Lada Niva Legend впервые заняла первую строчку по популярности среди всех подержанных автомобилей марки, сместив с лидерских позиций модели 2114 и 2107, реализация которых, напротив, пошла на спад. Об этом пишет «Автостат». В январе 2026 года россияне приобрели 8,1 тысячи экземпляров внедорожника с пробегом, что на 4 процента превышает показатель прошлого года. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский назвал причины ажиотажного спроса на эту модель «АвтоВАЗа».

Он подчеркнул, что январь мог стать лишь периодом сезонной активизации покупателей. На итоговый спрос оказывает влияние сразу несколько факторов. Во-первых, в конце года в продаже появилась обновленная Lada Niva Travel, что простимулировало интерес к подержанным внедорожникам через механизм trade-in. Многие обладатели старых машин решили сдать их в зачет стоимости при покупке более актуальной версии.

«Кроме того, аномальные снегопады могли повысить спрос на автомобили с полным приводом, к которым относится Lada 4х4. С возникновением сложных погодных условий и заснеженных дорог такие машины становятся более привлекательными для покупателей, особенно в регионах, где инфраструктура менее развита», — отметил Шапринский.

Временное сворачивание программ поддержки от производителя привело к охлаждению спроса на новые машины. В январе зафиксировано подорожание новых автомобилей, что автоматически сделало покупку машины с пробегом более рациональным решением. По этой причине сочетающая в себе приемлемую цену и высокую проходимость Lada Niva Legend выглядела выигрышно.

Технические достоинства модели тоже стали определяющими для многих покупателей. Автомобиль славится своей энергоемкой и выносливой подвеской. Многих привлекает постоянный полный привод в сочетании с механической коробкой передач. Кроме того, простота эксплуатации, доступность запасных частей и легкость ремонта лишают владельца дополнительной головной боли.

«На популярность автомобиля повлияют такие факторы, как стабильность продаж новых машин, ценовая доступность и сезонные колебания спроса», — спрогнозировал будущее модели Александр Шапринский.

