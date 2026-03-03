Реклама

Наука и техника
14:37, 3 марта 2026Наука и техника

Названо оружие для борьбы с «уничтожителем» С-400

Кнутов: Новую ракету США PrSM можно сбить комплексами С-350 и «Бук»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Витязь» могут сбить новую ракету Precision Strike Missile (PrSM) Армии США. Оружие для борьбы с ракетой, которую называли «уничтожителем» российских систем противовоздушной обороны С-400, перечислил историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он напомнил, что PrSM разработали в качестве замены баллистической ракеты ATACMS. Новое изделие выполнено в сравнимых габаритах. PrSM можно запускать при помощи установок HIMARS.

«У российских военных есть опыт стрельбы по ракетам ATACMS, они работают комплексами "Бук-М", "Бук-М3", а также С-350 "Витязь" и "Панцирь". Поэтому средств поражения у России достаточно, хотя такие ракеты представляют определенную опасность», — сказал эксперт.

Армия США получила первые PrSM в конце 2023 года. Сейчас производитель поставляет ракеты версии Increment One с дальностью 500 километров. Эту модификацию не оснащают многорежимной головкой самонаведения, которая позволяет поражать движущиеся цели. Новый компонент получили ракеты Increment Two, которые впервые испытали в 2024 году.

Ранее в марте стало известно, что США впервые применили PrSM в ходе ударов по объектам в Иране.

