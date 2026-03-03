Реклама

Забота о себе
14:36, 3 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы самые полезные варианты подарков женщинам на 8 Марта

Врач Махова назвала медицинский чекап самым полезным подарком на 8 Марта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock / Fotodom

На 8 Марта наиболее уместны подарки, которые помогают инвестировать в жизнь и здоровье, считает ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова. Как выбрать полезный вариант презента женщине, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Одним из самых полезных вариантов Махова назвала сертификат на медицинский чекап. Она подчеркнула, что при выборе услуг важно ориентироваться на возраст получательницы. Так, для женщин от 20 до 35 лет рекомендуется проверка репродуктивной системы, включающая осмотр гинеколога, УЗИ и базовые анализы крови. От 35 до 50 лет будет актуальна проверка щитовидной железы и ферритина, после 50 — денситометрия, осмотр окулиста и проверка липидного профиля.

Материалы по теме:
Прогуляться на здоровье. Как летний чек-ап помогает москвичам беречь свое здоровье
Прогуляться на здоровье.Как летний чек-ап помогает москвичам беречь свое здоровье
20 мая 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022

Также врач уверена, что хорошим подарком станут смарт-часы или фитнес-браслеты с функцией ЭКГ и пульсометром, которые позволяют контролировать ритм сердца, насыщение крови кислородом и качество сна. Помимо этого, в список полезных и стильных подарков она включила лампы для светотерапии и увлажнители воздуха, массажеры для спины и шеи, спортивный инвентарь для домашних тренировок или абонементы на занятия, а также спа-процедуры для расслабления и восстановления.

Ранее стоматолог-имплантолог Игорь Кузьмин назвал самые бесполезные процедуры в стоматологическом кабинете. Так, он не рекомендовал удалять здоровые зубы мудрости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
