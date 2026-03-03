Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:38, 3 марта 2026Наука и техника

Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили

ВХ: США практически прекратили бить по Ирану «Томагавками»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mass Communication Specialist 2nd class Troy D. Miller / U.S. Navy/Handout / Reuters

США практически перестали применять крылатые ракеты «Томагавк» в ходе операции против Ирана. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Военная хроника».

В публикации отмечается, что производственные мощности этого оружия ограничены, а запасы конечны.

«Несмотря на то что с 1983 года было произведено около 9000 ракет, значительная их часть была израсходована в многочисленных конфликтах или списана по истечении срока службы», — говорится в посте.

Авторы указали, что применение крылатой ракеты в условиях рассредоточения противника после первых атак не имеет смысла: эффективность повторных ударов по стационарным объектам заметно снижается.

Кроме того, не исключено, что США могут припасти оставшуюся часть «Томагавков» для последующих фаз операции. «Очевидно, что молниеносный удар, нанесенный 28 февраля, помог выполнить лишь часть намеченных ранее задач. Другие пока остаются невыполненными, американцы намерены продолжать», — констатируют авторы.

Ранее «Лента.ру» рассказывала, какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

    Поставки в Россию машин популярного бренда рухнули на 99 процентов

    Пума вырвала маленькую собаку у хозяйки и утащила ее в лес

    Иран ударил по базе США в Бахрейне

    Семья англичан приютила россиянку с ребенком после их выселения из отеля в ОАЭ

    Раскрыта причина беспокойства Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Госдуме ответили на идею запретить россиянам увольняться больше раза в год

    Бывшие российские полицейские легализовали почти 2,5 тысячи иностранных граждан

    ВСУ ударили по предприятию в российском регионе

    Гарик Харламов станет отцом во второй раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok