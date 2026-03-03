Нигерийский футболист клуба РПЛ заявил о желании получить российское гражданство

Нигерийский футболист «Пари НН» Олусегун хочет получить российское гражданство

Нигерийский футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Олакунле Олусегун заявил о желании получить российское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам игрока, он влюбился в Россию. «Уверен, что если в ближайшее время появится такая возможность, я буду рад подготовиться к экзамену и выучить русский язык», — заявил футболист.

Африканец добавил, что ему было тяжело привыкнуть к русской кухне. «Мое самое любимое блюдо — спагетти, а самое нелюбимое — красный борщ, совсем не мое», — отметил игрок.

В 2021 году Олусегун перешел в «Краснодар». Права на игрока принадлежат «горожанам», а с лета этого года нигериец на правах аренды выступает за «Пари НН».