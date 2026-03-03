Реклама

04:30, 3 марта 2026Наука и техника

Обнаружена скрытая причина развития инфаркта

IJC: Кариес в детстве повышает риск инфаркта по взрослом возрасте
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Состояние зубов и десен в детстве может быть связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний спустя десятилетия. К такому выводу пришли ученые из Дании, проанализировав данные более чем 568 тысяч человек. Результаты опубликованы в International Journal of Cardiology (IJC).

Исследование охватило жителей Дании, родившихся в 1963–1972 годах. Ученые сопоставили данные Национального реестра детской стоматологии (1972–1987 годы) с медицинскими записями о случаях ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и ишемического инсульта в 1995–2018 годах. На момент оценки участникам было от 30 до 56 лет.

Анализ показал: у людей с тяжелым кариесом в детстве риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте был значительно выше. У мужчин показатель относительного риска составил 1,32, у женщин — 1,45. Выраженное воспаление десен также оказалось связано с повышенным риском (1,21 у мужчин и 1,31 у женщин). Наиболее неблагоприятные показатели фиксировались у тех, чье состояние полости рта в детстве ухудшалось или оставалось стабильно плохим на протяжении нескольких лет.

Авторы подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о прямом доказательстве причинно-следственной зависимости. Тем не менее полученные данные указывают на возможную роль хронического воспаления и иммунных изменений, которые могут запускаться еще в детстве и со временем способствовать развитию атеросклероза.

Ранее российские ученые создали умную жевательную резинку для защиты от кариеса.

