Наука и техника
15:44, 27 февраля 2026

В России создали жевательную резинку для защиты от кариеса

Российские ученые создали умную жевательную резинку для защиты от кариеса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Сеченовском университете разработали «умную» жевательную резинку с ферментативным комплексом, направленным на профилактику кариеса и укрепление эмали. Продукт создан командой молодых ученых Института стоматологии имени Е. В. Боровского и уже проходит процедуру патентования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Разработка предназначена для ухода за полостью рта в течение дня — в те часы, когда после еды на зубах остаются остатки пищи и формируется налет. По словам авторов проекта, специальная композиция с ферментами при жевании растворяет мягкий зубной налет и преобразует его в соединения с антибактериальным действием. Комплекс ферментов в сочетании с белком воздействует на кариесогенные бактерии, а кальций в составе способствует укреплению эмали.

Разработчики также заявляют о накопительном эффекте: при регулярном использовании активные компоненты сохраняются в поверхностных слоях зуба, повышая устойчивость эмали к повреждениям даже после перерыва в применении.

Авторы подчеркивают, что жевательная резинка не заменяет традиционную чистку зубов щеткой, однако может стать дополнительным средством профилактики. В дальнейшем разработчики планируют расширить линейку функциональными продуктами, в том числе для поддержки иммунитета и помощи при отказе от курения.

Ранее ученые выяснили, что одновременный прием пяти и более препаратов ухудшает состояние полости рта.

