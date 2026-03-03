Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
09:26, 3 марта 2026Авто

Петербуржец лишился машины по «схеме Долиной»

Житель Санкт-Петербурга лишился авто по «схеме Долиной»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Житель Санкт-Петербурга доверился мошенникам и лишился автомобиля по «схеме Долиной». Об этом пишет Telegram-канал «Москва 24».

С мужчиной связались неизвестные и представились сотрудниками одного из ведомств. Аферисты попросили собеседника помочь в предотвращении преступления. Добившись согласия, они убедили его срочно продать свою иномарку по заниженной цене, а после перевести средства на указанные счета.

Россиянин осознал обман и обратился в суд, чтобы вернуть авто. Однако суд встал на сторону покупателя, отметив, что продавец дееспособен и должен самостоятельно нести ответственность за последствия сделки.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что Верховный суд еще не выпустил однозначное разъяснение подобных случаев, поэтому у обманутого продавца есть шанс вернуть свое имущество, однако закон все чаще встает на сторону добросовестных покупателей.

Ранее в Краснодаре пенсионерка продала квартиру и лишилась более пяти миллионов рублей, доверившись позвонившим ей по телефону мошенникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Учителей в российском регионе обязали контролировать разговоры детей в школах

    Названа цена дешевого iPhone в России

    Первый вывозной самолет с россиянами вылетел из ОАЭ

    Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

    Зеленский пожелал Орбану поражения

    Врач оценила влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье

    Мировые цены на уголь взлетели

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

    Еще один самолет с россиянами из ОАЭ сел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok