Петербуржец лишился машины по «схеме Долиной»

Житель Санкт-Петербурга лишился авто по «схеме Долиной»

Житель Санкт-Петербурга доверился мошенникам и лишился автомобиля по «схеме Долиной». Об этом пишет Telegram-канал «Москва 24».

С мужчиной связались неизвестные и представились сотрудниками одного из ведомств. Аферисты попросили собеседника помочь в предотвращении преступления. Добившись согласия, они убедили его срочно продать свою иномарку по заниженной цене, а после перевести средства на указанные счета.

Россиянин осознал обман и обратился в суд, чтобы вернуть авто. Однако суд встал на сторону покупателя, отметив, что продавец дееспособен и должен самостоятельно нести ответственность за последствия сделки.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что Верховный суд еще не выпустил однозначное разъяснение подобных случаев, поэтому у обманутого продавца есть шанс вернуть свое имущество, однако закон все чаще встает на сторону добросовестных покупателей.

Ранее в Краснодаре пенсионерка продала квартиру и лишилась более пяти миллионов рублей, доверившись позвонившим ей по телефону мошенникам.