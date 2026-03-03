По наводке курьера приятели устроили россиянину пытки из-за криптовалюты

Суд дал троим омичам по 5 лет колонии за пытки мужчины из-за криптовалюты

Ленинский районный суд Омска вынес приговор троим местным жителям 21 и 23 лет, которые устроили пытки из-за криптовалюты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Фигуранты признаны виновными по статье 162 УК РФ («Разбой»). Им назначено наказание от 5 до 5 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Они также должны возместить потерпевшему 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После оглашения приговора виновные были взяты под стражу в зале суда.

Суд установил, что один из троих приятелей, работавший курьером, выступил в качестве наводчика. Он доставлял посылку потерпевшему. Ночью 10 апреля 2024 года молодые люди, надев маски и капюшоны, обманным путем ворвались в квартиру и схватили хозяина. Пытая его, налетчики требовали от него деньги или криптовалюту.

Шум в квартире услышала соседка и подняла тревогу. Преступники успели скрыться, но позже были задержаны. На суде они отрицали вину.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы раскрыли разбойное нападение, произошедшее в 1998 году в Подмосковье. Задержан причастный к преступлению мужчина, ему вменяются похищение и расправа.