Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 3 марта 2026Силовые структуры

По наводке курьера приятели устроили россиянину пытки из-за криптовалюты

Суд дал троим омичам по 5 лет колонии за пытки мужчины из-за криптовалюты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kovaliova Anastasia / Shutterstock / Fotodom

Ленинский районный суд Омска вынес приговор троим местным жителям 21 и 23 лет, которые устроили пытки из-за криптовалюты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Фигуранты признаны виновными по статье 162 УК РФ («Разбой»). Им назначено наказание от 5 до 5 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Они также должны возместить потерпевшему 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После оглашения приговора виновные были взяты под стражу в зале суда.

Суд установил, что один из троих приятелей, работавший курьером, выступил в качестве наводчика. Он доставлял посылку потерпевшему. Ночью 10 апреля 2024 года молодые люди, надев маски и капюшоны, обманным путем ворвались в квартиру и схватили хозяина. Пытая его, налетчики требовали от него деньги или криптовалюту.

Шум в квартире услышала соседка и подняла тревогу. Преступники успели скрыться, но позже были задержаны. На суде они отрицали вину.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы раскрыли разбойное нападение, произошедшее в 1998 году в Подмосковье. Задержан причастный к преступлению мужчина, ему вменяются похищение и расправа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Россиянин упал в колодец с кипятком и выжил

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

    США и Израиль ударили по ключевому органу власти Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok