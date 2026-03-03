Подмосковный город лишился единственного детского стационара

В Мытищах перестал работать единственный детский стационар

Единственного детского стационара в городе лишились жители подмосковных Мытищ. Местные власти провели реконструкцию больницы, где он ранее располагался — здесь будет возведен многофункциональный медицинский центр, наличие стационара для юных пациентов проект не предусматривает. О ситуации рассказывает «Царьград».

«Это обусловлено тем, что проект центра сфокусирован на других направлениях медицинской помощи», — объяснили ситуацию в Мытищинской областной клинической больнице.

Местным жителям там посоветовали отправляться за получением помощи в больницы соседних округов и учреждения регионального уровня. В пример привели «Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля», расположенный в подмосковном Красногорске.

Тем временем горожан происходящее совсем не устраивает. Люди жалуются, что теперь дорога до ближайшего стационара занимает минимум час, если на дорогах не наблюдается пробок, тогда как ранее доставить ребенка в медучреждение можно было в среднем за 20 минут. Сейчас жителям Мытищ приходится ездить в Королев, Пушкино или Красногорск.

«Не надо было ломать больничные корпуса. Можно было построить рядом новые. Но рядом с ЦРБ построили четыре 25-этажные башни. Дома строят, а больницу ломают!» — приводит телеканал комментарий одной из россиянок.

На подобную ситуацию в соцсетях жалуются также и жители Сергиева Посада, где тоже «ничего своего уже не осталось».

