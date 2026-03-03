Подростки толпой напали на российскую школьницу в торговом центре

В Новосибирске подростки толпой напали на школьницу в торговом центре

В Новосибирске подростки толпой напали на школьницу в торговом центре «Сан Сити». Старшеклассницу избили из-за внешнего вида, в момент происшествия в здании находилась ее мать. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По данным российского издания, потасовка произошла накануне вечером. Возле конфликтующих школьниц были сотрудники охраны, но это их не остановило.

В присутствии матери пострадавшей администрация ТЦ вызвала полицию и представителей отдела по делам несовершеннолетних. Также в здание прибыли сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР). Они привезли девочку и свидетелей в полицию для подготовки заявления.

Потерпевшей выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось, что десятки подростков в балаклавах начали без причины нападать на жителей подмосковного города Мытищи. Часть нарушителей спокойствия удалось задержать.