Силовые структуры
15:15, 3 марта 2026Силовые структуры

Подземный бункер на случай глобальной катастрофы попал на видео МВД России

МВД: Житель Иркутска построил подземный бункер на случай глобальной катастрофы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Житель Иркутска построил подземный бункер на случай глобальной катастрофы, в котором хранил два пистолета, за что стал фигурантом уголовного дела. Видео с ним опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно убежище, вырытое под землей, укрепленное бетоном. В нем находились ящики с патронами, силиконовые маски, боевой топор индейцев. Мужчина говорит, что нашел два пистолета на мусорке, собирался сдать их полиции. По его словам, он построил бункер, так как увлекается инженерным делом.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области нашли бункер после получения оперативной информации о том, что мужчина обустроил на своем участке нарколабораторию. Однако, прибыв на место, полицейские вместо плантации нашли в одной из комнат частного дома люк, который привел их в подземное убежище, оборудованное системами подачи воды, воздуха и дистанционного наблюдения. Там находились запасы продуктов, наручники, ножи.

Мужчина пояснил, что планировал выживать тут в случае глобальной катастрофы. Теперь его ждет суд за незаконный оборот оружия.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области к четырем с половиной годам колонии приговорили местного жителя, который вместе с сообщником занимался сбытом оружия и взрывчатки. У него нашли карабин Сайга, свыше 700 грамм тротила и винтовку Мосина — находка относится к периоду Великой Отечественной войны и состояла на вооружении Красной армии. Его напарник отделался условным сроком.

