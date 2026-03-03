Президент Литвы ударился головой

Президент Литвы Науседа заявил, что ударился головой

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ударился головой в результате неудачного падения. Его слова передает новостной портал Made in Vilnius.

«Я поскользнулся и ударился головой о твердую мебель, попытался смягчить удар рукой и зацепился ей за другой острый предмет, в результате чего разорвал мягкие ткани руки, повредив нерв», — сообщил Науседа.

По словам литовского лидера, инцидент произошел в начале февраля у него дома. Он отметил, что падение произошло на ровном месте в гостиной.

Ранее Науседа заявил, что страны Европы должны участвовать в урегулировании конфликта на Украине сообща, а не отправлять политиков «поцарапать двери Кремля».