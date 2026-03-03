Реклама

08:48, 3 марта 2026Россия

Стало известно об изменении военной обстановки в российском приграничье

Военные РФ отметили рост интенсивности применения дронов ВСУ в приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские военные отметили изменение обстановки в приграничье. Об этом стало известно из публикации связанного с Вооруженными силами Telegram-канала «Два майора».

Как рассказали авторы портала, бойцы российской армии заметили рост интенсивности применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов различных типов. Отмечается, что речь идет в первую очередь о Брянской области.

Также «Два майора» обратили внимание на тот факт, что в Белгородской области атаке подверглись более десяти населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что на фоне слов Владимира Зеленского о его страхе из-за возможной нехватки оружия в ночь со 2 на 3 марта ВСУ атаковали регионы России 16-ю беспилотными летательными аппаратами.

