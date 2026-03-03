Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике погиб в ходе СВО

Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков погиб в ходе СВО

Трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Трагическую новость сообщили в официальном Telegram-канале Брянского государственного училища олимпийского резерва, выпускником которого является спортсмен.

«Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Сегодня он — Герой Отечества, чей подвиг бессмертен. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты», — отметили в училище.

Александр был Мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. За свою спортивную карьеру завоевал две бронзовых и одну серебряную медаль Чемпионата России, также взял золото Первенства страны среди юниоров, и серебро на Первенстве Европы среди молодежи.

Именно он на сегодняшний день является самым сильным человеком в тяжелой атлетике за всю историю Брянской области.

