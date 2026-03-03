Путешественникам дали совет по возвращению денег за тур в ОАЭ

Юрист Капштык: Важно быстро оформить обращение к туроператору или авиакомпании

На фоне ирано-израильского конфликта тысячи туристов лишились возможности покинуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). О том, что в такой ситуации сделать в первую очередь, а также как вернуть деньги за испорченный отдых, в беседе с aif.ru рассказали опытные юристы.

Так, юрист Юрий Капштык призвал вовремя оформить обращение к туроператору или авиакомпании, чтобы сделать возврат средств за поездку. По его словам, важно оперативно собрать необходимый набор документов для заявления, а также чеки об оплате. Он посоветовал приложить доказательства невозможности выезда/вылета (таковым может послужить справка из авиакомпании об отмене рейса или ссылка на официальное сообщение МИД).

Помимо этого, туристам посоветовали оформлять все документы от руки. В условиях хаоса электронные системы могут быть неточными, заметил юрист Алексей Маленков.

«Туристам обязательно фиксировать все свои обращения и акты, написанные от руки. Рекомендую брать письменное подтверждение от каждого, кому вы адресуете претензию или обращение», — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что россияне застряли в Африке из-за закрытия неба над ОАЭ. Уточняется, что туристы не могут вылететь из Кении, Южно-Африканской республики (ЮАР), Маврикия, Занзибара и других стран региона.