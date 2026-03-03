Раскрыта «космическая» стоимость перелета из ОАЭ в Россию на фоне обострения конфликта

Перелет из ОАЭ в Россию обойдется семье россиян в 360 тысяч рублей

Перелет из ОАЭ в Россию обойдется в 360 тысяч рублей для троих россиян на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость раскрыла в беседе с РИА Новости российская туристка, решившая завершить отпуск с семьей раньше срока.

Уточняется, что россиянка находится в Дубае с мужем и двумя детьми, в том числе младенцем. По ее словам, цены на билеты до Новосибирска или Екатеринбурга «космические». «Я хотела уже завтра улететь. Не могу спать, от каждого хлопка вздрагиваю. Страшно за детей, а вдруг опять бомбанут, а я не услышу, а так рука на пульсе», — пожаловалась она.

Ранее сообщалось, что первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая (ОАЭ) в Москву 3 марта. Борт отправился в Россию в 8:57 по московскому времени с полной загрузкой.