Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 3 марта 2026МирЭксклюзив

Названы готовые вмешаться в конфликт с Ираном страны

Аналитик Михаэль: Страны Персидского залива могут вмешаться в конфликт с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Страны Персидского залива могут вмешаться в конфликт с Ираном, так как ракетные обстрелы со стороны Тегерана наносят критический удар по энергетической инфраструктуре стран региона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль.

«Это не символическое иранское нападение. Оно не ограничивается американскими базами, так как у иранцев есть своя нефтяная инфраструктура. Так что все может пойти по очень жесткому сценарию», — указал аналитик.

В то же время Михаэль подчеркнул, что к боевым действиям могут присоединиться Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. По его словам, это будет опасный вариант для Ирана, так как Исламская республика якобы сталкивается с дефицитом ракет и пусковых установок.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, потерпят неудачу. По словам дипломата, в настоящее время между Катаром и Ираном нет никаких контактов, и Тегеран не предупреждал Доху о готовящихся ракетно-дроновых ударах.

Также глава МИД Турции Хакан Фидан указал, что страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем. По его словам, Иран ошибочно рассчитывает своими ударами по энергетической инфраструктуре стран региона прекратить вооруженное противостояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Россиянин упал в колодец с кипятком и выжил

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

    США и Израиль ударили по ключевому органу власти Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok