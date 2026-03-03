Реклама

Экономика
10:14, 3 марта 2026Экономика

Раскрыты подробности лунного затмения в марте

Московский планетарий: Лунное затмение 3 марта продлится 59 минут
Александра Качан (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Полная фаза лунного затмения, которое начнется во вторник, 3 марта, продлится чуть меньше часа. Подробности о событии сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Частные теневые фазы будут длится около 2,5 часа, с 12:51 до 14:05 и с 15:04 до 16:19 мск, а полная фаза, во время которой спутник Земли полностью закроет тенью планеты — с 14:05 до 15:04, 59 минут. В общей сложности событие продлится 5,5 часа.

«Затмение будет недостаточно глубоким, так как Луна пройдет лишь вблизи центра земной тени. Максимальная теневая фаза затмения составит 1,156», — отметили в планетарии.

Ранее москвичи смогли увидеть световые столбы в небе — явление, которое возникает при сильном морозе.

