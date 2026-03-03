Реклама

Раскрыты сроки истощения запасов боеприпасов у США и Израиля

CNN: Запасы боеприпасов у США и Израиля могут истощиться уже на следующей неделе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Запасы боеприпасов для систем перехвата целей у США и Израиля могут истощиться уже на следующей неделе. Об этом заявил военный обозреватель Шашанк Джоши, сообщает CNN.

«Где-то через неделю подобного [ведения боевых действий] мы можем начать наблюдать очень серьезный дефицит», — сказал он.

По словам эксперта, в особенности это может коснуться наиболее технологичных средств для перехвата.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки могут вечно воевать, поскольку владеют практически неограниченными запасами боеприпасов. Американский лидер отметил, что запасы вооружений среднего и большого калибра США никогда не были такими обширными и качественными.

