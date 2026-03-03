Реклама

Ректор российского университета привлекла внимание силовиков

РИА Новости: Ректор ЗабГУ Мартыненко подозревается в превышении полномочий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Ректор Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Оксана Мартыненко привлекла внимание силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, она подозревается в превышении должностных полномочий. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Калининграде осудили бывшего проректора Балтийского федерального университета (БФУ) Елену Мялкину и бывшего ректора вуза Александра Федорова за участие в коррупционной схеме на 35 миллионов рублей.

