Родственник Зюганова решил отказаться от карьеры в Госдуме

«Ведомости»: Внук главы КПРФ Леонид Зюганов решил отказаться от карьеры в Думе

Депутат от Мосгордумы Леонид Зюганов, внук главы КПРФ Геннадия Зюганова, решил отказаться от карьеры в Государственной Думе. Об этом стало известно «Ведомостям».

По сведениям издания, родственник лидера коммунистов не планирует выдвигаться в Госдуму на предстоящих выборах 2026 года. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что Зюганов-младший «на своем месте» в столичном парламенте и менять уровень мандата в ближайшее время не намерен.

Сам внук Зюганова в беседе с журналистами подчеркнул, что в прошлом рассматривал для себя возможность участия в выборах в ГД. Однако, по его словам, переход на федеральный уровень приведет к потере мандата КПРФ в городском парламенте.

В августе 2025 года сообщалось, что Михаил Зюганов, другой внук лидера КПРФ, был назначен заместителем министра экономического развития Ростовской области. На этом посту родственник российского политика начал курировать вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, а также укреплять связи с высшими органами власти.