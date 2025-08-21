Внук Зюганова стал замминистром в российском регионе

«Ъ»: Внук лидера КПРФ Зюганова Михаил стал замминистром в Ростовской области

Михаил Зюганов, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, стал заместителем министра экономического развития Ростовской области. На этом посту родственник российского политика будет курировать вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, а также укреплять связи с высшими органами власти. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как выяснил «Ъ», 31-летний внук Зюганова занял вновь образованную вакансию, а выбор в пользу его кандидатуры в регионе обусловлен «управленческими компетенциями».

Михаил Зюганов закончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ).

Всего у 81-летнего лидера КПРФ восемь внуков, Михаил Зюганов — не первый представитель младшего поколения этой семьи, ищущий себя в политике. Его старший брат Леонид с 2012 года работал помощником действующего губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а в 2014-м стал депутатом Мосгордумы. В 2023 году он участвовал в выборах мэра Москвы и занял второе место.

Ранее сообщалось, что съезд КПРФ переизбрал Зюганова председателем Центрального комитета партии.