Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из страны НАТО

РИА Новости: Турция на треть увеличила экспорт шоколада в Россию в январе

По итогам января 2026 года Турция на треть увеличила отгрузки шоколада на российский рынок в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте поставок этого вида лакомства из страны НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статистической службы.

За второй месяц зимы импорт в Россию турецкого шоколада и кондитерских изделий из него подскочил на 34 процента и достиг 7,4 миллиона долларов в денежном выражении. В сравнении с декабрьским показателем стоимость поставок увеличилась на 19 процентов.

Другими востребованными видами турецкого продовольствия у российских импортеров стали снеки, хлебобулочные изделия и вафли (на 5,8 миллиона долларов), а также различные сладости — мармелад, марципан и белый шоколад (на 2,1 миллиона). Стоимость же отгрузок лакомств из России в Турцию за это время оказалась гораздо меньше и составила порядка 385 тысяч долларов.

По итогам прошлого года средиземноморская страна не вошла в десятку крупнейших импортеров российского шоколада. Лидером по этому показателю оказался Казахстан, закупивший эту продукцию на общую сумму в 300 миллионов долларов. В топ-10 также попали Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Таджикистан и Монголия.