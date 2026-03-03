Россиян предупредили об угрозе с фальшивыми авиабилетами из ОАЭ

Зампред Кривоносов: Россиянам предлагают фальшивые скидки на билеты из ОАЭ

На фоне ближневосточного конфликта мошенники предлагают туристам фальшивые авиабилеты из ОАЭ. О подобной угрозе в беседе с РИА Новости россиян предупредил зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

По сообщению политика, аферисты связываются с жертвами через мессенджеры, они представляются сотрудниками турфирм, уточняют все подробности перелета, количество человек, затем присылают расценки на посадочные талоны и предлагают фиктивные скидки. Уточняется, что злоумышленники принимают оплату за услуги в рублях и USDT.

«Призываем туристов быть внимательными и приобретать билеты только через проверенные сервисы», — подчеркнул Кривоносов.

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать россиянам билеты на рейсы из ОАЭ за миллион рублей. Злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах.