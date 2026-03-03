Реклама

15:34, 3 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам объяснили связь весенней усталости и авитаминоза

Врач Богомолова: Усталость весной связана с тревожностью, а не авитаминозом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова рассказала, есть ли связь между весенней усталостью и авитаминозом. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Врач заявила, что весной ухудшение самочувствия может быть связано с депрессивными и тревожными расстройствами. «Эти состояния могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов — серотонина, дофамина и норадреналина. Снижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организма», — объяснила она.

Кроме того, по словам терапевта, на возникновение подобных симптомов могут также влиять и другие факторы, например, стрессовые ситуации, обострение хронических заболеваний, нарушение функции щитовидной железы, анемия. Чтобы определить точную причину ухудшения самочувствия, рекомендуется обратиться на консультацию к терапевту.

Чтобы чувствовать себя более энергичным с приходом весны, Богомолова призвала сбалансировано питаться, соблюдать режим сна (ночной отдых для людей старше 18 лет должен быть не менее семи-восьми часов ежедневно), заниматься физической нагрузкой (не менее 150 минут умеренной аэробной активности либо 75 минут интенсивных аэробных тренировок в неделю) и уделять внимание занятиям, которые поднимают настроение, допустим, хобби, общению с друзьями или питомцами, так как это способствует дополнительной выработке нейромедиаторов.

Ранее дерматолог Инга Журова перечислила требующие ежедневного мытья части тела. Есть зоны, которые нуждаются в более пристальном внимании и ежедневном очищении независимо от общего графика: это лицо, подмышечные впадины, область паха, а также кисти и стопы, рассказала она.

    Обсудить
