Экономика
08:49, 3 марта 2026Экономика

Россиянам станет сложнее снять наличные

IZ.RU: Российские банки усложнят для клиентов процедуру снятия наличных в кассах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Российские банки предложили дать своим сотрудникам возможность приостанавливать на время операции по снятию наличных клиентам. Речь идет о способе снимать деньги в отделениях финансовых организаций и кассах, инициативу поддержали в «Сбере», Т-Банке, Национальной системе платежных карт (НСПК), а также банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком», передают «Известия» (IZ.RU).

В рамках инициативы предлагается ввести в офисах «период охлаждения» по аналогии с тем, как это работает с операциями через банкоматы.

«Мера должна помочь защитить клиентов, попавших под воздействие мошенников, не дав людям сразу вывести средства со своих счетов непосредственно в банковских отделениях», — пояснили собеседники издания.

Представители кредитных организаций добавили, что в настоящий момент банк обязан выдавать клиенту деньги по первому требованию, даже если есть признаки, что он принимает такие решения под влиянием мошенников. Поэтому необходимо иметь возможность временной блокировки подозрительных операций с наличными для дополнительной проверки.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует внедрить новую форму отчетности для банков по поводу снятия наличных, а также ограничить возможность их внесения на счет через банкомат.

