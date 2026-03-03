Россияне бросились отменять весенние туры на Ближний Восток

15 процентов туров россиян на Ближний Восток в марте и апреле аннулированы

Российские туристы бросились отменять весенние туры на Ближний Восток на фоне обострения военного конфликта в регионе. Об этом сообщает сервис Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 15 процентов путевок в марте и апреле уже аннулированы. Специалисты заключили, что прогнозировать дальнейший спрос на поездки в регион невозможно.

Ранее сообщалось, что почти 13 тысяч авиарейсов отменили на Ближнем Востоке с момента обострения военного конфликта в регионе. С 28 февраля должно было состояться 32 тысячи вылетов, 40 процентов которых были отменены.