13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

АТОР: 13 тысяч авиарейсов отменили на Ближнем Востоке с момента обострения

Почти 13 тысяч авиарейсов отменили на Ближнем Востоке с момента обострения военного конфликта в регионе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.

Уточняется, что с 28 февраля должно было состояться 32 тысячи вылетов, 40 процентов которых были отменены. Аэропорты некоторых регионов прекратили работу, открыв лишь несколько коридоров для выполнения вывозных рейсов из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая (ОАЭ) в Москву 3 марта. Борт отправился в Россию в 8:57 по московскому времени с полной загрузкой.