Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:45, 3 марта 2026Путешествия

13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

АТОР: 13 тысяч авиарейсов отменили на Ближнем Востоке с момента обострения
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Почти 13 тысяч авиарейсов отменили на Ближнем Востоке с момента обострения военного конфликта в регионе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.

Уточняется, что с 28 февраля должно было состояться 32 тысячи вылетов, 40 процентов которых были отменены. Аэропорты некоторых регионов прекратили работу, открыв лишь несколько коридоров для выполнения вывозных рейсов из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая (ОАЭ) в Москву 3 марта. Борт отправился в Россию в 8:57 по московскому времени с полной загрузкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы США по гарантиям безопасности для Украины

    Подростки толпой напали на российскую школьницу в торговом центре

    Тело Джабраилова вывезли на Кавказ

    Россиянин в больнице напал на вернувшегося с СВО врача

    Россиянин получил срок за 14 выстрелов в участника СВО

    Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

    Хвастающая романом с Джимом Керри Волочкова объявила о его смерти

    Названа уникальная особенность дефицита бюджета России

    13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Назван срок исчезновения снега в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok