Силовые структуры
16:35, 3 марта 2026Силовые структуры

Россияне сожгли забитого кувалдой жителя Мариуполя

В Мариуполе мужчину забили кувалдой и сожгли
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Мариуполе возбудили уголовное дело о жестокой расправе над местным жителем. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 28 февраля подозреваемые вместе со знакомым распивали алкоголь в строительном вагоне возле жилого дома. В ходе разговора у мужчин возник спор, который вылился в конфликт. В результате двое вооружились ножом и кувалдой и нанесли товарищу несовместимые с жизнью ранения. Позже, решив скрыть следы преступления, они облили вагончик легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Во время допроса фигуранты признали вину. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мать-одиночку забетонировали на первом свидании.

