Россияне сожгли забитого кувалдой жителя Мариуполя

В Мариуполе мужчину забили кувалдой и сожгли

В Мариуполе возбудили уголовное дело о жестокой расправе над местным жителем. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 28 февраля подозреваемые вместе со знакомым распивали алкоголь в строительном вагоне возле жилого дома. В ходе разговора у мужчин возник спор, который вылился в конфликт. В результате двое вооружились ножом и кувалдой и нанесли товарищу несовместимые с жизнью ранения. Позже, решив скрыть следы преступления, они облили вагончик легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Во время допроса фигуранты признали вину. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

