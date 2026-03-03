Реклама

11:51, 3 марта 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок за 14 выстрелов в участника СВО

Россиянину дали 10 лет за 14 выстрелов в Батайске в участника СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Россиянину дали 10 лет колонии по делу о нападении в Батайске на участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, ЧП произошло в 2023 году. 31-летний мужчина как минимум 14 раз выстрелил в ветерана боевых действий, а после скрылся с места происшествия. Раненному удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Ранее в Архангельске трое мужчин избили участника СВО. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что нападавшие наносили военнослужащему удары руками и ногами в область головы, а затем повалили на землю, не давая встать и продолжая избивать.

