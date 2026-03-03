Реклама

15:04, 3 марта 2026Силовые структуры

Россиянка прыгнула с пятого этажа от вооруженного преследователя

В Пензе девушка прыгнула с пятого этажа, спасаясь от сожителя с ножом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Пензе 20-летняя жительница прыгнула с пятого этажа, спасаясь от сожителя с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, молодой человек, будучи пьян, увидел дома свою девушку с подругой, с которой запрещал общаться, — та, по его мнению, оказывала плохое влияние. Тогда он разозлился, произошел конфликт. Девушка, испугавшись, спряталась в уборной, однако молодой человек выломал дверь и стал угрожать ножом. Потерпевшей удалось вырваться и убежать в комнату, а затем на балкон, с которого она выпрыгнула.

После этого она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее сообщалось, что московская студентка стала жертвой ухажера из чата знакомств.

