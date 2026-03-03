Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

На косметолога Шустову напали после концерта «Тату» в Казани и разрезали лицо

Неизвестная девушка разрезала россиянке Надежде Шустовой лицо до кости после выступления группы «Тату» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

36-летняя косметолог приехала из Кирова с подругой на концерт упомянутой музыкальной группы, который состоялся 27 февраля в ночном клубе пятизвездочного отеля Korston Royal. После мероприятия она зашла в туалетную комнату, чтобы помыть руки, положила на раковину свой телефон. Одна из трех девушек, которые находились в помещении, взяла его и собиралась с ним выйти. Однако, когда Шустова остановила преступницу, та ударила ее стеклянным стаканом, который держала в руке.

Пострадавшая на несколько секунд потеряла сознание и затем вышла в холл. По ее словам, нападавшая хамила и кричала, а сотрудники охраны долго отказывались вызывать скорую и полицию. Кроме того, россиянка утверждает, что возлюбленный обидчицы стал кидаться на нее, пока она истекала кровью. После этого охрана все же вызвала скорую и полицию, которая забрала молодого человека и напавшую на Шустову девушку.

После госпитализации пострадавшая россиянка рассказала, что ей полтора часа зашивали лицо, поскольку рана оказалась глубокой. По ее словам, полиция с ней ни разу не связалась, даже несмотря на несколько звонков в 112 после нападения. Она уточнила, что после операции ей пришлось самой ехать в отделение и писать заявление.

