Ценности
12:43, 3 марта 2026Ценности

Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

На косметолога Шустову напали после концерта «Тату» в Казани и разрезали лицо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Неизвестная девушка разрезала россиянке Надежде Шустовой лицо до кости после выступления группы «Тату» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

36-летняя косметолог приехала из Кирова с подругой на концерт упомянутой музыкальной группы, который состоялся 27 февраля в ночном клубе пятизвездочного отеля Korston Royal. После мероприятия она зашла в туалетную комнату, чтобы помыть руки, положила на раковину свой телефон. Одна из трех девушек, которые находились в помещении, взяла его и собиралась с ним выйти. Однако, когда Шустова остановила преступницу, та ударила ее стеклянным стаканом, который держала в руке.

Пострадавшая на несколько секунд потеряла сознание и затем вышла в холл. По ее словам, нападавшая хамила и кричала, а сотрудники охраны долго отказывались вызывать скорую и полицию. Кроме того, россиянка утверждает, что возлюбленный обидчицы стал кидаться на нее, пока она истекала кровью. После этого охрана все же вызвала скорую и полицию, которая забрала молодого человека и напавшую на Шустову девушку.

После госпитализации пострадавшая россиянка рассказала, что ей полтора часа зашивали лицо, поскольку рана оказалась глубокой. По ее словам, полиция с ней ни разу не связалась, даже несмотря на несколько звонков в 112 после нападения. Она уточнила, что после операции ей пришлось самой ехать в отделение и писать заявление.

В январе сообщалось, что незнакомки напали на россиянку в популярном магазине украшений Poison Drop в Москве при бездействии персонала.

