Россия
19:09, 3 марта 2026Россия

Российский боец спровоцировал ВСУ на выдвижение резервов и нанес удар

МО РФ: Капитан Корниенко спровоцировал ВСУ на выдвижение резервов и нанес удар
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Капитан Сергей Корниенко спровоцировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) на выдвижение резервов, после чего по технике противника был нанесен удар. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

«Управлял бронегруппой, чтобы спровоцировать противника на выдвижение резервов. Противник испугался, выдвинул резервы», — рассказал подробности боевой задачи Корниенко.

Впоследствии по технике ВСУ был нанесен артиллерийский удар. За выполненную задачу бойца Корниенко наградили медалью Жукова.

Ранее сообщалось, как российский капитан под обстрелом ВСУ выводил гражданских с минного поля в зоне проведения спецоперации и сам был ранен. За эвакуацию мирных людей его наградили медалью Суворова.

