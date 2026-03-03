Реклама

19:05, 3 марта 2026Россия

Российский капитан под обстрелом ВСУ выводил гражданских с минного поля на СВО

Минобороны: Капитана Корниенко наградили за эвакуацию гражданских с минного поля
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Капитан Сергей Корниенко под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводил гражданских с минного поля в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. За эвакуацию мирных людей его наградили медалью Суворова, сообщили в Министерстве обороны России.

«Поступил сигнал, что в районе минных полей гражданские лица. Необходимо эвакуировать. Вызвали саперов. Саперы объяснили, где мины находятся. Выдвинулся с одним своим солдатом. Я шел впереди, он за мной, и замыкали нас медики. Обойдя все минные поля, вышли на открытое место и, пытаясь забрать гражданских, попали под минометный обстрел», — рассказал Корниенко.

При выполнении этой задачи российский военнослужащий был ранен. Его эвакуировали сослуживцы.

Ранее российский боец СВО с позывным Барс спас 79 сослуживцев. Несмотря на угрозу повторного удара, он незамедлительно приступил к оказанию первой помощи пострадавшим.

