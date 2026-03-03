Саудовская Аравия отреагировала на удар Ирана по посольству США

МИД: Саудовская Аравия осуждает удар Ирана по посольству США в Эр-Рияде

Саудовская Аравия решительно осуждает удар Ирана по посольству США в Эр-Рияде. С соответствующим заявлением выступил МИД королевства.

«Королевство Саудовская Аравия выражает решительное неприятие и осуждение вероломного нападения Ирана, целью которого было здание посольства США в Эр-Рияде», — сказано в тексте.

В дипведомстве заявили, что «трусливая и неоправданная» атака со стороны Ирана противоречит всем международным нормам и законам, включая Женевскую конвенцию 1949 года и Венскую конвенцию 1961 года о дипломатических сношениях, которые гарантируют иммунитет дипломатическим учреждениям и их сотрудникам даже в случае вооруженного конфликта.

Ранее телеканал CNN сообщал, что посольство США в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. Информации о пострадавших в результате удара пока не поступало.